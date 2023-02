Le XV de France prépare sa revanche, il annonce la couleur

Pierrick Levallet

Après avoir été renversé par l'Irlande le 11 février dernier, le XV de France aura l'opportunité de se relancer dans ce Tournoi des 6 Nations dès ce dimanche. Les hommes de Fabien Galthié affrontent l'Ecosse, qui reste sur deux victoires consécutives dans la compétition. Une lutte rude attend néanmoins les Français face au XV du chardon.

Sorti vainqueur de son match contre l’Italie pour son entrée en lice dans cette édition du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a ensuite été renversé par l’Irlande le 11 février dernier. L’équipe de Fabien Galthié n’a rien pu faire face à un XV du Trèfle nettement supérieure. Mais ce dimanche, les Français auront l’opportunité de recoller au classement. La France affronte l’Ecosse, qui reste sur deux victoires consécutives dans cette compétition. Les joueurs tricolores ont d’ailleurs à coeur de se relancer face au XV du chardon.

«Les joueurs ont envie de repartir sur une nouvelle série»

« Un sentiment de revanche avant l’Ecosse ? Non. Chaque match a son histoire. Les Écossais ont des principes très différents de ceux des Irlandais. Mais je crois effectivement que les joueurs ont envie de repartir sur une nouvelle série. Il reste trois matchs à gagner dans ce Six-Nations, la compétition n’est pas terminée. On ne sait pas ce que fera l’Irlande contre l’Angleterre. Il y a encore des choses à aller chercher. Les joueurs étaient les premiers déçus et frustrés. Ils savent très bien pourquoi ils n’ont pas réussi à gagner à l’Aviva malgré tout ce qu’ils ont mis dans ce match : 46 minutes de temps de jeu (effectif), c’est quand même quelque chose d’incroyable » a confié Laurent Labit dans un entretien accordé à Sud Ouest .

«Le match sera très difficile»