« Rien de catastrophique », une star du XV de France optimiste avant d'affronter l'Écosse

Se remettre en ordre de marche. Voici l'état d'esprit dans lequel sont plongés les joueurs du XV de France, à moins de 24h du troisième match du Tournoi des 6 Nations face à l'Écosse. Un match important, au Stade de France, qui permettra de se relancer après la défaite à l'Aviva Stadium face à l'Irlande (19-32). Et les Bleus vont avoir besoin de tout le monde, notamment de leur meilleur joueur, Antoine Dupont.

Le meilleur joueur de rugby du monde en 2021 se nommait Antoine Dupont. Le numéro 9 français réalise pour le moment un bon tournoi mais ça n'a pas suffit face à des Irlandais mort de faim. En conférence de presse de veille de match, le demi de mêlée du Stade toulousain a affiché un état d'esprit optimiste et ambitieux en conférence de presse, dans des propos rapportés par Rugbyrama .

« Le fait de commencer avec deux succès n'assure pas la victoire »

Antoine Dupont a été interrogé sur les ambitions du XV de France après sa défaite face à l'Irlande. Il a été question de savoir si le XV du Trèfle, et celui du Chardon, qui ont tous les deux remportés leurs deux premiers matchs avec le bonus offensif allaient se battre pour la victoire, aux dépends de la France : « On est bien placés pour savoir que le fait de commencer avec deux succès n’assure pas la victoire dans le Tournoi. On n’est pas dans la meilleure position mais il reste trois matchs à jouer et il peut se passer encore beaucoup de choses même si on n’a pas notre destin entre nos mains. On va jouer ces trois matchs à fond, en espérant un faux-pas de l’Irlande. »

« Il n'y a rien de catastrophique »