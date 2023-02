6 Nations : Ce cadre de Galthié dévoile un secret

La rédaction

Après la défaite il y a deux semaines en Irlande lors de la seconde journée du Tournoi des 6 Nations (19-32), l'équipe de France de rugby ne pourra pas faire le Grand Chelem. Mais il est toujours possible de remporter le tournoi, à condition de battre la bête noire de Fabien Galthié, l'Écosse. Mais le XV de France a un plan.

Lors des trois matchs de Fabien Galthié en tant que sélectionneur du XV de France face à l'Écosse, son équipe a perdu deux fois. De plus, les Bleus affronteront une équipe écossaise en confiance, forte de sa victoire en Angleterre lors du match d'ouverture 29-23 et face aux Gallois. Première ex-aequo avec l'Irlande, les Bleus ont tout intérêt à ne pas se piquer au XV du Chardon.

« Les critiques, on les entend »

La défaite en Irlande, la première depuis 14 matchs, a fait mal aux têtes des Bleus. Dominés tout le match pendant les 46 minutes de temps de jeu effectif, un record, qui témoigne de l'intensité du combat entre les deux équipes, la réception de l'Écosse au stade de France peut leur permettre de se remettre la tête à l'endroit. Mais le XV de France avait été critiqué après la défaite en Irlande et dans les colonnes du Midi Olympique , Anthony Jelonch a réagit à ces critiques : « Les critiques, on les entend, on les lit, mais il ne faut pas qu’elles nous touchent. Et puis, la défaite en Irlande, c’est le genre de match qui te rend plus dur, plus fort. J’en suis convaincu. »

« S'ils n'avancent pas, nous aurons de bonnes chances de gagner »