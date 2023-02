Galthie accusé, voilà ses plus grandes surprises avec le XV de France

Axel Cornic

Depuis son arrivée à la tête du XV de France, Fabien Galthié a montré qu’il n’est pas un grand fan du turn-over. Lorsque les matchs importants arrivent les choix du sélectionneur semblent être plus que prévisibles et tant que les Bleus gagnaient cela ne semblait pas déranger grand monde. La donne a changé depuis la défaite en Irlande, mais si Galthié est critiqué il a tout de même donné une chance à certains joueurs au fil des années... qui ont à la longue réussi à se faire une place en équipe de France.

Un seul changement. C’est l'unique chose que l’on peut remarquer après l’annonce de l’équipe qui affrontera l’Ecosse au Stade de France dimanche, après la déroute en Irlande. Suspendu pour un plaquage dangereux, Uini Atonio a en effet été remplacé par Mohamed Haouas, alors même que Sipili Falatea semblait tenir la corde depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Certains en attendaient plus...

Rugby : «Ça ne sert pas à grand-chose», cette star du XV de France se lâche https://t.co/zJruN2BzwU pic.twitter.com/mq2cvzePD7 — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Une composition d’équipe très critiquée

Les critiques fusent en effet depuis vendredi et l’annonce de cette composition d’équipe. Un grand nombre d’observateurs estime que certains secteurs du XV de France auraient pu connaitre un plus grand turn-over, notamment en troisième-ligne ou un Grégory Alldritt surexploité aurait pu laisser sa place à François Cros. Au centre Yoram Moefana n’a de son côté pas totalement convaincu depuis le début du 6 Nations, alors que ce dimanche tout le monde scrutera sans aucun doute le temps de jeu d’Antoine Dupont, qui a joué l’intégralité des deux premières rencontres du XV de France.

Dumortier, Flament, Jaminet... ils ont su saisir leur chance

Des exemples viennent toutefois mettre à mal cette image de turn-over inexistant de la part de Fabien Galthié, qui a souvent donné une chance à des joueurs inexpérimentés. L’exemple qui saute aux yeux est celui d’Ethan Dumortier, titulaire à l’aile depuis le début du Tournoi des 6 Nations et qui semble pouvoir prendre le dernier train pour la Coupe du monde. Si on remonte un peu plus loin, on peut parler d’un Melvyn Jaminet impressionnant avec Perpignan et devenu l’un des principaux artisans du Grand Chelem 2022. Devant, on peut retrouver Thibaud Flament, qui s’est fait une place dans une deuxième-ligne qui semblait cadenassée par Paul Willemse, Cameron Woki ou encore Romain Taofifenua.