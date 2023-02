6 Nations : L’Écosse connaît le point faible du XV de France

Axel Cornic

Avec la suspension d’Uini Atonio pour un plaquage haut face à l’Irlande, Fabien Galthié a décidé de rappeler Mohamed Haouas avec le XV de France et de le titulariser au poste de pilier droit. Un retour au premier plan pour le joueur du MHR, qui aura des comptes à régler ce dimanche face à une Écosse qui l’a souvent pris pour cible.

C’est le moment de rebondir. Porté au nues depuis son Grand Chelem 2022, le XV de France est brutalement redescendu sur terre après la défaite face à l’Irlande (32-19). Désormais, les hommes de Fabien Galthié devront se relancer face à l’Écosse pour la première réception de ce Tournoi des 6 Nations.

Le retour de Mohamed Haouas

Pour affronter un XV du Chardon pour l’instant invaincu, Galthié a décidé de faire appel à une vieille connaissance des Britanniques, en la personne de Mohamed Haouas. Profitant de la suspension d’Uini Atonio, le pilier du MHR a été titularisé à la place de Sipili Falatea pour ce qui ressemble à une sorte de rendez-vous incontournable.

Une seule victoire face à l’Écosse

Car entre Haouas et l’Écosse, l’histoire est longue ! Tout le monde se souvient bien sur de son coup de poing à Jamie Ritchie en 2020, qui lui avait valu un carton rouge et avait entraîné la défaite du XV de France (28-17). Or, ces rencontres n’ont pas vraiment tourné en faveur du Français, qui ne compte qu’une seule victoire en trois sélections face à l’Écosse. Sa dernière titularisation avec le XV de France remonte d’ailleurs au 26 mars 2021, soit la dernière défaite des Bleus à domicile… face à l’Écosse (27-23).

« Forcément, Momo a les crocs »