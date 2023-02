XV de France : Dupont déchaîne les débats, Galthié met les choses au clair

Axel Cornic

La Coupe du monde approche à grands pas et certains se demandent si le XV de France se donne vraiment les armes pour la gagner. Les cadres tricolores ont en effet montré une énorme fatigue, eux qui doivent se partager entre leurs clubs et la sélection, ce qui n’est pas forcément le cas à l’étranger.

Le temps de jeu des internationaux ainsi que leur encadrement a souvent été l’un des débats principaux du rugby français. Car à l’inverse de certaines grandes nations, les internationaux français sont d’abord sous contrat avec leur club et ont donc forcément moins de temps pour leur sélection.

Dupont, jamais remplacé depuis le début du 6 Nations

Tout a changé récemment, puisque le XV de France a réussi à passer des accords avec les clubs de Top 14 afin de prendre plusieurs disposition avec les internationaux. Ainsi, des plages de récupération particulières ont été installées et Fabien Galthié a plus de temps pour travailler avec son effectif au complet. Cela n’a toutefois pas fait taire les débats, puisqu’un grand nombre d’observateurs a trouvé les cadres de l’équipe de rance très fatigués lors de la défaite contre l’Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. C’est notamment le cas d’Antoine Dupont, que certains aimeraient préserver en vue du Mondial de l’automne prochain.

« On a trouvé qu’il n’était pas nécessaire de le remplacer »