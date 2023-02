XV de France : Galthié prend une grande décision, il s'explique

Axel Cornic

Ce dimanche, le XV de France va devoir se relancer, après la défaite en Irlande de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations (32-19). Le défi est de taille, puisqu’une Ecosse invaincue se présente au Stade de France et Fabien Galthié a décidé de ne pas changer... une équipe qui perd.

Après une première pause, le Tournoi des 6 Nations reprend ses droits ce week-end et le XV de France est déjà dos au mur. Le Grand Chelem s’est en effet envolé avec la défaite face à l’Irlande et si les Bleus souhaitent remporter le 6 Nations, il faudra relever la tête ce dimanche contre une Ecosse qui reste la dernière nation à avoir gagné au Stade de France, en 2021.

XV de France : Les leçons de Dublin avant l’Ecosse https://t.co/CYfdgz0TMG pic.twitter.com/mPOcWpHdTo — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Haouas, seul changement pour le XV de France

Avant ce choc, les questions se font toutefois de plus en plus nombreuses, surtout après l’annonce de l’équipe qui sera alignée face à l’Ecosse. Car à part un changement forcé par la suspension d’Uini Atonio avec la titularisation de Mohamed Haouas, le XV titulaire reste le même que lors des deux premières rencontres du Tournoi des 6 Nations. Certains observateurs estiment que Fabien Galthié aurait pu apporter quelques changements, notamment en deuxième et troisième-ligne, où certains cadres ont paru très fatigués.

« Nous avons jugé après réflexion qu'il n'y avait pas de raison de modifier cette composition »