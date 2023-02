XV de France : Le danger Duhan Van der Merwe 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Son essai contre l’Angleterre a fait le tour des réseaux sociaux. Mais l’ailier d’origine sud-africaine n’en était pas à son premier coup d’éclat. Il avait déjà terrassé les Bleus en 2021. Dimanche, il sera à nouveau le poison écossais face au XV de France.

Fini la naïveté et le romantisme des Ecossais, allumeurs de mèche depuis le fond du terrain, joueurs de balle déficient de puissance et d’efficacité. Les kilts ont tourné la page et bouclé leur collection de cuillères en bois. Désormais, l’Ecosse s’est épaissi. A son goût évident pour la création et le désordre incarné par l’incontournable Finn Russell, s’ajoute désormais une belle floppée de naturalisés qui apporte au XV du Chardon rigueur et solidité. Duhan Van der Merwe est de ceux-là. Depuis octobre 2000, l’ailier d’origine sud-africaine est l’atout offensif de l’Ecosse.

Ancien joueur de Montpellier

Peu de gens se souviennent de son passage à Montpellier lors de la saison 2016-2017. Il n’avait fait que peu d’apparitions en Top 14. Quatre matchs, et trois essais inscrits. Son physique (1,93 m et 105 kg) et sa mèche blonde ne passent pourtant pas inaperçu. Surtout depuis qu’il enfile les essais comme les perles. Déjà 16 essais en 25 sélections. Dont certains qui ne comptent pas pour du beurre : doublé lors de la victoire de l’Ecosse au Stade de France en 2021 ; doublé à Twickenham la même année ; doublé encore contre le XV de la Rose en 2023. Les Anglais en font des cauchemars.

XV de France : Dupont déchaîne les débats, Galthié met les choses au clair https://t.co/vorR9KVZSU pic.twitter.com/VoSxM5Zs5a — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Exploit individuel à Twickenham

Il y a trois semaines, l’essai décisif de Van der Merwe à Twickenham en ouverture du Tournoi a déjà fait le tour du monde. Une action « Lomu-esque » disent certains. Sur le coup la plupart des défenseurs anglais sont aux fraises. Espérons que cela n’arrivera pas aux Bleus dimanche. Car Duhan Van der Merwe tentera sa chance à nombreuses reprises. Sans compter les grandes chandelles de Russell qui atterriront à coup sûr sur son aile. Ethan Dumortier a surement été briefé. Mais la prise à deux ne sera pas de trop. Contre l’Angleterre, Van der Merwe a cassé le plaquage de 5 défenseurs sur une course de 60 mètres avant de marquer l’essai.