C'est inattendu pour la star du XV de France, il rejoint Mbappé

La rédaction

A 26 ans, Antoine Dupont est aujourd'hui le visage du rugby français. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du rugby du monde, il fait parler son talent sur le terrain. Et voilà qu'il va prêter son image à une cause encore plus noble puisqu'il sera présent lors du futur concert des Enfoirés. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un sportif se prête à cet exercice inattendu, ça a notamment été le cas d'un certain Kylian Mbappé.

Comme chaque année, Les Enfoirés se réunissent pour un concert afin de récolter des fonds pour Les Restos du Coeur. Un événement qui regroupe alors les plus grandes personnalités françaises du monde du spectacle à l'instar de Michèle Laroque, Mimie Mathy, Kad Merad, Zazie, Patrick Bruel, Garou ou encore Jenifer. Et une fois n'est pas coutume, pour cette édition 2023, on pourra voir certains des plus grands sportifs français. Ça sera ainsi le cas d'Esteban Ocon, le pilote de Formule 1 aujourd'hui chez Alpine, mais également d'Antoine Dupont, la star du XV de France et du Stade Toulousain. « Une belle bande d'Enfoirés. Merci pour l'accueil », avait-il d'ailleurs pu poster sur Twitter .

Une belle bande d’@enfoires !Merci pour l’accueil 🤗 pic.twitter.com/WldOJ06Etx — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) January 16, 2023

« C’était déjà très sympa de sa part de venir pour Les Enfoirés »

Ce n'est clairement pas la première fois qu'un sportif partage la scène avec la troupe des Enfoirés. En 2022, c'était Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France, qui s'était prêté à l'exercice. « Kylian avait chanté mais tout le monde chantait en même temps, du coup on n’a pas pu bien entendre sa voix solo. Ça c’est un petit regret que j’ai, j’aurais bien voulu l’entendre chanter. Mais c’était déjà très sympa de sa part de venir pour Les Enfoirés et soutenir les Restos du cœur », avait d'ailleurs pu expliquer Kendji Girac, présent aux côtés de Mbappé lors de cette occasion.

D'autres sportifs avant Mbappé aux Enfoirés

La star du PSG n'a d'ailleurs pas été le premier joueur de football à être invité par Les Enfoirés. Avant Mbappé, on avait déjà pu apercevoir Zinedine Zidane, Antoine Griezmann, Didier Deschamps, Franck Ribéry, Laurent Blanc, Bixente Lizarazu, Lilian Thuram ou encore Fabien Barthez. Et il n'y a pas que les joueurs de football, d'autres sportis s'investissent avec Les Enfoirés. On peut notamment penser à un joueur de rugby comme Antoine Dupont, Sébastien Chabal, le judoka David Douillet ou encore les nageurs Alain Bernard, Fabien Gilot, et Camille Lacourt.