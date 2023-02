XV de France : Les leçons de Dublin avant l’Ecosse 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Les Bleus jouent dimanche leur troisième match du Tournoi face à l’Ecosse au Stade de France. Le Grand Chelem n’est plus possible mais les Bleus veulent retrouver la gagne pour continuer leur progression en vue du Mondial. La défaite en Irlande a donné des enseignements.

Cap sur la Coupe du monde ! La défaite en Irlande a au moins servi à une chose, c’est de savoir encore tout le chemin à accomplir pour atteindre le sommet. « Le chemin » , c’est justement ce qui motive depuis toujours le sélectionneur Fabien Galthié. Ainsi, sur ce chemin semé d’embûches jusqu’au sacre espéré au Mondial, l’obstacle Irlandais a mis en lumière la difficulté de la quête. En conférence de presse cette semaine, le sélectionneur français est revenu sur les leçons de la défaite à Dublin. « A froid et à chaud nous l'avons analysé, explique Fabien Galthié. Ce qui est intéressant, c’est d’avoir vécu cette expérience. Se déplacer chez le numéro 1 mondial. Ce qu'on en retient, c'est que jusqu'à la 72e minute nous étions à 6 points, donc en capacité de gagner le match. Sur une action défensive remarquable de notre part, nous avons attaqué le contre-ruck. Les Irlandais ont réussi à défendre admirablement ce contre-ruck et à décaler leur trois quart centre Ringrose dans le couloir. C’est un peu le résumé de ce match : deux équipes qui ont joué un rugby de premier rang mondial ».

Tomber pour mieux se relever