«Pas facile...» il l'avoue, la première défaite de l'ère Galthié a fait mal

Anthony Jelonch est devenu un homme fort du XV de France de Fabien Galthié. Le troisième ligne aile, qui évolue aujourd'hui au Stade Toulousain a été l'un des meilleurs joueurs des Bleus, lors de leur déplacement en Irlande lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations (19-32). Un match qui s'est ponctué par une défaite, stoppant nette la série de 14 victoires consécutives.

Comment se relever d'une défaite comme celle-ci ? Battu dans tous les compartiments du jeu en Irlande, le XV de France voit ses rêves de deux Grand Chelem d'affilée s'envoler. Ce dimanche 25 février, face à l'Écosse au Stade de France, le XV de France tentera de renouer avec le succès. Pour Anthony Jelonch, cette défaite a fait mal, mais elle servira.

« Il faudrait que l'Irlande nous donne un coup de pouce »

Dans une interview accordée au Midi Olympique , Anthony Jelonch, le troisième ligne du XV de France explique ce qu'il faudrait pour que les Bleus remporte ce Tournoi des 6 Nations : « Déjà, il faudrait que l’Irlande nous donne un coup de pouce en perdant l’un de ses matchs. Ensuite, il faudrait évidemment remporter les trois dernières rencontres, contre l’Écosse, l’Angleterre puis le pays de Galles. Quoi qu’il en soit, on va tout donner pour défendre notre titre jusqu’au bout. Et les équipes sont tellement proches les unes des autres qu’il se passera forcément quelque chose d’ici la fin du Tournoi… »

« La défaite en Irlande ? Pas facile... »