XV de France : Coup dur pour la Coupe du monde, il annonce «un drame»

Axel Cornic

Le XV de France a retrouvé la victoire dans le Tournoi des 6 Nations face à l’Ecosse, mais l’a payé cher. Anthony Jelonch, l’un des piliers inamovibles de l’équipe de Fabien Galthié depuis plus d’un an, s’est en effet gravement blessé au genou et sa présence pour la Coupe du monde est en danger.

C’est fait, après la défaite en Irlande le XV de France s’est remis dans le sens de la marche en infligeant à l’Ecosse sa première défaite de ce Tournoi des 6 Nations 2023. Une victoire qui semblait simple vu le début de la rencontre, mais qui s’est finalement révélée être extrêmement compliquées, avec plusieurs pertes.

Six mois pour Anthony Jelonch

Il y a bien sûr le carton rouge de Mohamed Haouas, mais surtout la sortie sur blessure d’Anthony Jelonch, qui a réalisé une très belle prestation et qui était l’un des cadres du XV de France de Fabien Galthié. Le troisième-ligne du Stade Toulousain a en effet été victime d’une rupture du ligament croisé, comme l’a annoncé le sélectionneur. « Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur » a expliqué Galthié. « Vous connaissez le protocole c'est quasiment six mois d'absence, entre l'opération et la rééducation ».

« On va croiser les doigts pour lui, parce que c’est une grosse perte »