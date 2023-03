Galthié prépare une surprise, un nouvel «ovni» pour le XV de France

Axel Cornic

Les suspensions d’Uini Atonio et de Mohamed Haouas libèrent une place au poste de pilier droit et les débats vont bon train pour savoir qui sera choisi par Fabien Galthié. La surprise pourrait bien venir de Thomas Laclayat, qui évolue actuellement en Pro D2 avec Oyonnax et qui pourrait bien séduire les staff français… comme d’autres avant lui.

Il y a encore quelques mois, rien ne semblait pouvoir arrêter le XV de France. Annoncés grands favoris de leur Coupe du monde, les hommes de Fabien Galthié semblaient même pouvoir réaliser l’énorme exploit d’un deuxième Grand Chelem consécutif. Mais finalement, rien n’est allé comme prévu.

XV de France : Cette star de Galthié fait une grande révélation https://t.co/rakanFWnPk pic.twitter.com/F3SMtNu8jb — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Le XV de France sans Atonio ni Haouas face à l’Angleterre

La défaite face à l’Irlande a fait beaucoup de mal au XV de France, mais c’est surtout le visage montré depuis le début du Tournoi des 6 Nations qui inquiète. Pour ne rien arranger, l’équipe est fragilisée par le nouveau coup de sang de Mohamed Haouas, qui a écopé de quatre semaines.

Aldegheri favori, mais...

Sans Haouas et sans Uini Atonio, suspendu lui pour un plaquage dangereux face à l’Irlande, le XV de France doit se trouver un nouveau pilier droit pour affronter l’Angleterre puis le Pays de Galles en clôture du 6 Nations. Les candidats sont nombreux, puisque certains parlent d’un retour en grâce de Demba Bamba, même si c’est Dorian Aldegheri qui tiendrait la corde.

Laclayat, la surprise de Galthié

Et pourquoi ne pas miser sur Thomas Laclayat ? Véritable surprise de la liste de Fabien Galhtié, le pensionnaire de Pro D2 était déjà de la tournée au Japon et semble être très apprécié par le staff du XV de France. Il n’a pour le moment pas connu la moindre sélection, mais ça pourrait bientôt arriver puisque Galthié nous a habitué à des choix surprenants.

Jaminet, l’ovni par excellence

On peut par exemple se souvenir de Quentin Walcker, qui avait connu le XV de France lors de la tournée 2021 en Australie, après une belle saison avec l’USAP en Pro D2. Il n’était d’ailleurs pas le seul dans ce cas-là, puisque son coéquipier de l’époque Melvyn Jaminet avait également été appelé par Galthié avant d’exploser et partir au Stade Toulousain.