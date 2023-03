Accablé avec le XV de France, «il ne faut pas tirer sur l'ambulance»

Thibault Morlain

Le week-end dernier, le XV de France s'est imposé face à l'Ecosse lors du Tournoi des 6 Nations. Un match que Mohamed Haouas n'a toutefois pas terminé. En effet, le pilier des Bleus a été exclu après seulement 10 minutes de jeu. Alors que l'international français a vu les critiques pleuvoir suite à son geste, Haouas peut tout de même compter sur certains soutiens.

Profitant de la suspension de Uini Atonio, Mohamed Haouas avait l'occasion de se montrer avec le XV de France face à l'Ecosse. Cela n'aura finalement duré que 10 minutes. En effet, suite à un coup de tête sur un adversaire, le pilier de Montpellier a reçu un carton rouge. La sanction est d'ailleurs tombée, Haouas a écopé d'une suspension de 4 semaines. Un geste qui n'a pas manqué de faire réagir et le joueur du XV de France a été très critiqué. Ça a notamment été le cas avec Mourad Boudjellal, qui le voit déjà écarté de la sélection pour la prochaine Coupe du monde.

« Il a commis une erreur, mais n’a pas fait mal à l’Écossais »

Certains ont néanmoins pris la défense de Mohamed Haouas suite à son geste avec le XV de France. Ça a été le cas de Gérard Cholley. Pour Actu Rugby , l'ancien international a alors expliqué : « Il a commis une erreur, mais n’a pas fait mal à l’Écossais, car celui-ci a joué toute la partie. En ce moment, que ce soit en championnat ou au niveau international, les arbitres n’hésitent pas à sortir les cartons… D’ailleurs, Mohamed Haouas a été très surpris de se voir expulser. Je pense qu’un carton jaune aurait suffi pour ce geste involontaire. Il ne faut pas tirer sur l’ambulance. Cette erreur s’explique, car certains garçons reproduisent trop ce qu’ils font en Top 14, même si ces gestes ne sont pas toujours sanctionnés en championnat ».

