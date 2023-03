XV de France : Cette star de Galthié fait une grande révélation

La rédaction

Alors que le XV de France s’est imposé (31-22) ce dimanche face à l’Écosse, les hommes de Fabien Galthié ont pu poursuivre leurs bonnes performances récentes malgré une défaite face à l’Irlande (32-19) le 11 février dernier. Un des hommes forts des Bleus, Gabin Villière est quant à lui, toujours indisponible après sa blessure à l’entraînement du XV de France en début de mois de février. Mais son retour est déjà prévu.

Ailier aux 12 sélections avec le XV de France, Gabin Villière prend son mal en patience. Homme fort du sélectionneur Fabien Galthié, le joueur de Toulon s’était fracturé le péroné gauche au tout début du mois de février. Tout d’abord annoncé forfait pour le premier match du tournoi des 6 nations face à l’Italie, Gabin Villière avait rapidement été écarté pour le reste de la compétition. Ce dernier s’est exprimé à propos de sa récupération, mais également de la date de son retour sur la plateforme vidéo du club de Toulon.

« C’est encore sur moi que ça tombe », peste Gabin Villière

Alors qu’il avait déjà subi plusieurs blessures avant de se fracturer le péroné gauche en février, Gabin Villière n’a plus évolué avec le XV de France depuis quasiment un an. Une situation qui agace forcément le principal intéressé : « C'est un peu long, ce n'est pas la meilleure période au début parce qu'on ne peut rien faire. Mais ça va, j'en profite pour me reposer et réfléchir à la suite. C'est la faute à pas de chance. C'est vraiment dur parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est encore sur moi que ça tombe » .

Rugby : France-Ecosse 2021, la dernière chute de la maison Bleue https://t.co/WuNEGTQZ69 pic.twitter.com/boYZxTBOwI — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Gabin Villière de retour en avril