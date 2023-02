XV de France : Galthié peut craindre le pire pour la Coupe du monde

Axel Cornic

Ce Tournoi des 6 Nations 2023 devait être la confirmation de la suprématie française sur le rugby mondial. Toutefois, rien ne se passe comme prévu puisque le XV de France s’est fait surclasser par l’Irlande et a perdu un cadre en la personne d’Anthony Jelonch, dont le retour n’est pas attendu avant six mois. A cela, on peut également ajouter le dernier craquage de Mohamed Haouas, qui a écopé d’un carton rouge lors de la récente victoire sur l’Ecosse (32-21).

A seulement quelques mois de sa Coupe du monde, le XV de France n’a pas vraiment de certitudes. Si Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack impressionnent toujours, comme les autres cadres de l’équipe, le visage montré ces dernières semaines n’est pas forcément encourageant. Vainqueurs in-extremis de l’Italie (24-29), battus par l’Irlande (32-19) et sauvés par le gong contre l’Ecosse (32-21), les hommes de Fabien Galthié n’ont pas vraiment rassuré.

Jelonch reviendra-t-il à temps ?

Le gros point noir est évidemment la blessure d’Anthony Jelonch. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, le troisième-ligne va devoir se faire opérer et sera indisponible pour au moins six mois. Un coup dur pour son club du Stade Toulousain, mais surtout pour le XV de France, puisqu’il était devenu un titulaire indiscutable et même l’un des plus fidèles soldats de Fabien Galthié. Pour la suite du Tournoi c’est François Cros qui devrait prendre sa place, mais le sélectionneur pourrait bien être obligé s’en passer pour le grand rendez-vous de l’automne prochain.

Ça pourrait être la fois de trop pour Haouas

L’Ecosse pourrait également marquer un tournant pour Mohamed Haouas, qui s’était vu offrir une chance de se relancer avec la suspension d’Uini Atonio. Mais après seulement treize minutes de jeu, le pilier droit du MHR a écopé d’un carton rouge et si l’on attend encore le verdict de la commission de discipline, le doute plane sur la suite de sa carrière internationale. Car le passif d’Haouas ne pousse pas forcément à l’optimisme, même si Galthié pourra compter sur Sipili Falatea et le retour d’Atonio d’ici la Coupe du monde.