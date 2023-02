«Ça a gâché la fête» : La catastrophe qui a miné le XV de France

Thibault Morlain

Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, Anthony Jelonch était l'un des leaders du XV de France, étant notamment précieux dans l'aspect défensif. Problème, le troisième ligne aile du Stade Toulousain a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur contre l'Ecosse. Un coup dur pour le XV de France qui a visiblement miné le vestiaire de Fabien Galthié suite à la victoire contre les Ecossais.

Ayant d'abord dû quitter la pelouse du Stade de France sur un protocole commotion, Anthony Jelonch a ensuite rejoué avec le XV de France face à l'Ecosse. Relancer le joueur du Stade Toulousain n'était finalement pas une si bonne idée quand on sait ce qui est arrivé par la suite. En effet, le joueur de Fabien Galthié s'est gravement blessé au genou, victime d'une rupture du ligament croisé. Jelonch va ainsi devoir se faire opérer et sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. De quoi toucher ses coéquipiers du XV de France, qui n'avait pas forcément l'esprit à la fête après la victoire face à l'Ecosse ce dimanche.

L'incroyable punchline de Boudjellal sur ce joueur du XV de France https://t.co/ZIegka0zqP pic.twitter.com/5negIlzu3f — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Avant d'être un de mes coéquipiers, c'est un ami »

Entré en jeu à la place d'Anthony Jelonch lors de cette rencontre du XV de France contre l'Ecosse, François Cros est revenu sur la blessure du troisième ligne aile du Stade Toulousain. Pour L'Equipe , il a alors avoué : « Sur le coup, je ne connaissais pas la gravité de sa blessure. J'ai pris sa place et le match a continué. Mais quand j'ai appris à la fin de la rencontre que ce serait une blessure importante, avec les ligaments croisés touchés, j'étais vraiment très triste pour lui. Avant d'être un de mes coéquipiers, c'est un ami. Il était en pleine bourre. C'est une grosse perte pour Toulouse et l'équipe de France. Sur le début du Tournoi, il était notre leader de combat. Dimanche, il a encore fait un début de match incroyable en électrisant tous les mecs qu'il a touchés ».

« Ça a gâché la fête »