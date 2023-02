«J'étais fou» : Le père d'un joueur du XV de France s'en prend à Galthié

Thibault Morlain

Après sa défaite face à l'Irlande, le XV de France a retrouvé le chemin de la victoire lors du Tournoi des 6 Nations. Au Stade de France, les hommes de Fabien Galthié se sont imposés. Il y a toutefois eu un point noir lors de ce succès : la blessure d'Anthony Jelonch. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, le troisième ligne aile des Bleus va manquer de longs mois de compétition. Une blessure qui n'a pas manqué d'agacer son père.

Troisième ligne aile du Stade Toulousain et du XV de France, Anthony Jelonch réalisait un Tournoi des 6 Nations exceptionnel jusqu'à présent. A 26 ans, le joueur de Fabien Galthié était impressionnant dans les plaquages. Mais voilà qu'on ne devrait pas le revoir avec les Bleus de sitôt. En effet, Jelonch a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et va désormais devoir passer par la case opération.

6 Nations : Catastrophe pour le XV de France, «il s’est tiré une balle dans le pied» https://t.co/xhBdB8eCQC pic.twitter.com/P4I2qsVJQE — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Qu’a fait le staff du XV de France ? »

C'est donc un coup dur pour le XV de France qui va devoir faire sans Anthony Jelonch pour les prochains mois. Une blessure évoquée par le père du Toulousain. Et dans des propos accordés au Parisien , Jérôme Jelonch s'est notamment montré très agacé contre le staff de Fabien Galthié. La raison ? Anthony Jelonch est revenu sur la pelouse du Stade de France suite à un protocole commotion et c'est lors de ce retour que l'international français s'est blessé au genou. « Qu’a fait le staff du XV de France ? Pourquoi avoir relancé Anthony, sorti pour un protocole commotion, alors qu’on avait deux remplaçants avec François Cros et Sekou Macalou ? J’étais dans les tribunes et j’étais fou. En le laissant se reposer, on aurait pu éviter ce qui est arrivé ensuite », a lâché le père d'Anthony Jelonch.

« Il reviendra »