XV de France : Galthié avait un objectif, il a échoué

Arnaud De Kanel

Pénible vainqueur de l'Ecosse au Stade de France, le XV de France a retrouvé goût à la victoire et reste encore en course pour conserver son titre au Tournoi des 6 Nations. Malgré tout, le plan de jeu de Fabien Galthié n'a pas fonctionné et la légende Thierry Dusautoir l'a fait remarquer.

Comme face à l'Italie, le XV de France s'est arraché pour se défaire de l'Ecosse. Réduit à 14, le XV du Chardon a vu Mohamed Haouas relancer le match. Coupable d'un vilain geste, le pilier droit a laissé ses partenaires. De quoi compliquer la tâche à un XV de France à peine remis de la claque reçue en Irlande deux semaines plus tôt. Malgré tout, Fabien Galthié n'avait pas changé ses principes de jeu et il comptait jouer haut. Or, son équipe a été contrainte de reculer comme le constate Thierry Dusautoir.

XV de France : Décision radicale de Galthié après ce gros craquage ? https://t.co/YAY07kzsSV pic.twitter.com/fwuwzNfitF — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«Ils n'y sont pas parvenus»

« Jouer haut, chez l'adversaire, est une des ambitions affichées par Fabien Galthié, mais ils n'y sont pas parvenus. La précision du jeu au pied de Finn Russell les a maintenus dans leur camp. Eux ont été moins performants dans ce secteur, et ils ont aussi commis des fautes, qui ont laissé l'adversaire dans leur moitié de terrain. On a aussi vu que la France était revenue par séquences à son jeu de défi physique au coeur du terrain. C'est ce qui avait marché en 2022, et j'y vois là aussi le besoin de se rassurer », a déploré Thierry Dusautoir dans son billet d'humeur pour le journal L'Equipe , avant de pointer du doigt les points d'améliorations du XV de France.

«Les équipes les plus dangereuses sont celles qui conservent le ballon»