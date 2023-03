En danger pour la Coupe du monde, le XV de France a déjà fait de grosses victimes

Thibault Morlain

Alors que le XV de France dispute en ce mois de mars le Tournoi des 6 Nations, les regards sont déjà tournés vers les mois de septembre et octobre avec la Coupe du monde qui se disputera dans l'Hexagone. Et l'une des questions sera bien évidemment de savoir quels seront les joueurs appelés par Fabien Galthié. Il y aura bien évidemment des heureux, mais aussi des déçus. Blessé face à l'Ecosse, Anthony Jelonch pourrait ne pas être remis à temps quand Mohamed Haouas pourrait lui payer ses écarts. Par le passé, il y a d'ailleurs eu de grosses absences dans le XV de France en Coupe du Monde.

Mené par Fabien Galthié, le XV de France est annoncé parmi les grands favoris de la prochaine Coupe du monde, qui se disputera d'ailleurs en France. La bande à Antoine Dupont sera donc attendue au tournant, mais tout un groupe devra être composé pour l'occasion. Certains grands noms de la sélection pourraient alors manquer à l'appel. Blessé au ligament croisé antérieur, Anthony Jelonch s'est lancé dans une course contre-la-montre pour être prêt à temps. Exclu face à l'Ecosse, Mohamed Haouas pourrait lui voir le train XV de France passer devant lui et le laisser de côté pour ce Mondial 2023. Y'aura-t-il de gros absents ? C'est le cas à chaque édition côté français.

Bastareaud oublié par Brunel

Il y a 4 ans, l'édition 2019 de la Coupe du monde de rugby se disputait au Japon. Et pour cet événement, Jacques Brunel, sélectionneur du XV de France de l'époque, avait décidé de se priver de certaines stars de l'équipe. Un absent en particulier avait retenu l'attention : Mathieu Bastareaud. Mais l'actuel joueur du RCT n'était pas le seul à manquer à l'appel puisque Morgan Parra et Teddy Thomas avaient également été laissés de côté.

Mermoz en veut encore à Saint-André

En 2015, le XV de France s'est fait sortir des les quarts de finale par la Nouvelle-Zélande, qui finira par remporter la Coupe du monde. Et pour cette édition, certains grands noms étaient également absents de la liste concoctée par Philippe Saint-André. Camille Lopez, demi d'ouverture, n'avait pas été sélectionné, tout comme Maxime Médard ou encore Maxime Mermoz. Un choix que ce dernier n'a d'ailleurs pas digéré, allant même jusqu'à l'insulter de « baltringue ».

Chabal laissé sur le côté

4 ans plus tôt, pour la Coupe du monde 2011, c'est Marc Liévremont qui est à la tête du XV de France. Et lui aussi a oublié certaines stars de la sélection au moment de faire sa liste pour la compétition. Ainsi, au rayon des grands absents de ce Mondial chez les Bleus, on pouvait notamment retrouver un certain Sébastian Chabal, ainsi que Yannick Jauzion ou encore Clément Poitrenaud.