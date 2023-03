Un joueur du XV de France prend cher, Galthié a trouvé son remplaçant

Pierrick Levallet

Déjà privé d'Uini Atonio, Fabien Galthié va également devoir se passer des services de Mohamed Haouas. Auteur d'un coup de tête sur Ben White contre l'Ecosse dimanche dernier, le pilier de 28 ans a écopé de quatre semaines de suspension. Le sélectionneur du XV de France va donc devoir lui trouver un remplaçant. Et un premier nom commence à ressortir.

Privé de Uini Atonio, suspendu trois semaines à cause d’un plaquage dangereux contre l’Irlande, Fabien Galthié avait fait appel à Mohamed Haouas pour le remplacer. Mais le joueur du Montpellier Hérault Rugby ne sera pas resté bien longtemps avec le XV de France. Sanctionné d’un carton rouge à cause d’un coup de tête infligé à Ben White contre l’Ecosse dimanche dernier, Mohamed Haouas a été cité pour « acte de jeu déloyal ». Il devait donc passer devant la commission de discipline ce mercredi matin. Et le verdict est enfin tombé.

Quatre semaines de suspension pour Haouas

Le pilier de 28 ans risquait jusqu’à dix semaines de suspension, mais il n’en a finalement pris que quatre. Malgré tout, cette sanction signe la fin pour lui dans ce Tournoi des 6 Nations. Fabien Galthié va donc devoir lui trouver un remplaçant. Et un premier nom commence à ressortir.

Aldegheri pour le remplacer dans le XV de France ?