Catastrophe pour le XV de France, c'est une habitude pour Galthié

Pour le XV de France, la victoire face à l'Ecosse dans le Tournoi des 6 Nations a toutefois un goût amer. En effet, Fabien Galthié a perdu l'un de ses très bons soldats en la personne d'Anthony Jelonch. Touché au ligament croisé antérieur, le joueur du Stade Toulousain va désormais manquer de longs mois de compétition. Bien évidemment, c'est un coup dur pour le XV de France, qui va être privé de l'un de ses cadres. Mais pour Galthié, ce n'est clairement pas la première fois qu'il est confronté à ce problème.

Excellent avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, Anthony Jelonch va désormais devoir passer par la case opération. Blessé au ligament croisé antérieur, le joueur du Stade Toulousain va manquer de longs mois de compétition et des questions se posent même concernant sa participation à la Coupe du monde avec le groupe de Fabien Galthié. Bien évidemment, cette blessure de Jelonch est une grosse perte pour le XV de France, qui va devoir trouver les solutions pour pallier l'absence du Toulousain. Mais dans cet exercice, Galthié a de l'expérience, lui qui a déjà dû gérer de grosses blessures depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection nationale.

6 Nations : Catastrophe pour le XV de France, «il s’est tiré une balle dans le pied» https://t.co/xhBdB8eCQC pic.twitter.com/P4I2qsVJQE — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Un Tournoi des 6 Nations plombé par les blessures

Alors que Jelonch ne terminera donc pas le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, d'autres blessures sont déjà venus entacher ce rendez-vous pour les Bleus. En effet, Fabien Galthié a dû composer avec de nombreux absents de taille pour disputer ce Tournoi. Cela vaut notamment pour Gabin Villière, l'ailier du RCT, victime d'une fracture du péroné. Deuxième ligne des Bleus et du Racing 92, Cameron Woki manque également à l'appel en raison d'une fracture du scaphoïde. Il y a aussi eu le cas de Jonathan Danty. Touché au ligament croisé en décembre 2022, le joueur de La Rochelle, très important dans le schéma de Fabien Galthié avec le XV de France, a manqué le début du Tournoi des 6 Nations. De retour à l'entraînement avec les Bleus avant la rencontre face à l'Ecosse, Danty pourrait bien faire son retour en sélection d'ici la fin du Tournoi.

Des cadres qu'il a fallu remplacer

Et les problèmes de blessure ne datent clairement pas d'hier pour Fabien Galthié et le XV de France. Début 2022, les Bleus ont notamment dû faire avec l'absence de Teddy Thomas, l'actuel ailier de La Rochelle. Une blessure qui n'avait d'ailleurs pas empêché les Bleus de réaliser le Grand Chelem à l'occasion du Tournoi des 6 Nations. Et si l'on remonte encore un peu plus loin, il y a également eu la grosse blessure de Charles Ollivon. Troisième ligne du RCT, il a, en juin 2021, été victime d'une rupture des ligaments croisés. C'était alors un coup dur pour Galthié, qui perdait là son capitaine du XV de France. Le Toulonnais a alors manqué plusieurs échéances avec les Bleus, mais cela a entre-temps permis à Antoine Dupont de devenir le nouveau capitaine français. Et le voilà aujourd'hui patron du XV de France.