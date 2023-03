XV de France : Dupont a la solution pour briser la malédiction

La rédaction

Antoine Dupont, le demi de mêlée et capitaine du XV de France, s'est livré en conférence de presse sur le match opposant son équipe à celle de l'Angleterre ce samedi à Twickenham. Un stade dans lequel les Bleus n'ont plus gagné depuis 2005, mais où l'espoir est permis. Et notamment parce que le XV de France a ciblé les points forts des Anglais.

Le XV de France peut-il vaincre la malédiction qui court depuis 2005 avec aucune victoire sur le sol anglais ? Réponse ce samedi, mais tout porte à croire que les Bleus peuvent réussir l'exploit. D'une part, pour rester en vie dans ce tournoi, en espérant un faux pas de l'Irlande pour garder la couronne. D'autre part, parce que les Anglais, vice-champions du monde de rugby en titre, ne sont pas aussi forts qu'avant, en témoigne leur défaite inaugurale face aux Écossais (23-29) à...Twickenham.

« Je leur fais confiance pour être au rendez-vous »

Pour Antoine Dupont, toutefois, il n'y a pas de meilleur ou de pire moment pour affronter l'Angleterre : « Je ne suis pas sûr de ça. Il y a deux ans, pas mal de personnes nous pronostiquaient favoris, mais on avait quand même perdu ce match. Même s’ils ne jouent pas leur meilleur rugby en ce moment, ils ont un effectif avec de l’expérience, qui sait se retrouver dans les grands moments. Je leur fais confiance pour être au rendez-vous demain (samedi). »

« Leur stratégie ne dépend pas d'un homme »