Rugby : Twickenham, l’enfer des Bleus 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

S’il y a bien un stade où le XV de France est rarement à la fête, c’est bien Twickenham. La gigantesque enceinte de la banlieue de Londres est un enfer pour les Bleus lorsque les Anglais sont en face. La France ne s’y est plus imposé depuis 2007.

Les moins jeunes se souviendront que c’est à Twickenham que le XV de France a réalisé un des plus beaux matchs de son histoire en battant les All Blacks en quart de finale de Coupe du monde en 1999. Une des plus belles pages de l’histoire du rugby français, et peut-être même de la Coupe du monde de rugby. Un match qui restera dans les mémoires comme « le miracle de Twickenham ». C’était il y 24 ans. Et cela reste une exception. Traditionnellement, dans l’arène du XV de la Rose, les Bleus vivent des moments plus compliqués.



A cause du XV de France, il a tremblé de peur https://t.co/lewJBEb701 pic.twitter.com/7t3aSFxwUj — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Les Bleus en échec depuis 2007

Depuis 1981, les Bleus n’ont triomphé que 7 fois à Twickenham. Dont trois fois dans les années 80 (1981, 1983, 1987). Une réussite bien maigre au regard du nombre de matchs. Mais qui donne encore plus de piment à ce Crunch 2023 qui apparaît très équilibré. Si les Bleus sont favoris, les Anglais restent théoriquement difficiles à battre à domicile. Et l’équipe de France d’aujourd’hui, celle de l’ère Galthié, avec Antoine Dupont et consorts n’a encore jamais réussi cet exploit. La dernière victoire française à Twickenham remonte à août 2007. C’était un match de préparation avant Coupe du monde. Dans le cadre du Tournoi, c’était en 2005. « Le Crunch, pour les Anglais c’est quelque chose de très important , confirme l’ancien demi-de-mêlée des Bleus Aubin Hueber (1990-2000). Surtout à Twickenham. Et ils se font un malin plaisir à la fin des matchs de nous dire ‘thank you, good game’ ».

« Le Swing low, swing chariot nous ronge le cerveau » A.Hueber