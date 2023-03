6 Nations : Marcus Smith en 10 contre les Bleus ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Sur la pelouse de Twickenham, l’ouvreur des Harlequins a livré une prestation magistrale avec son club face à Exeter. Il a prouvé qu’il était le meilleur 10 anglais actuellement. Pourtant, il n’est pas certain de jouer contre le XV de France.

Marcus Smith a fait fort. Élu homme du match à l’issue de cette démonstration de force des Harlequins (victoire 40 à 5 face à Exeter) dans un choc du championnat anglais, le jeune ouvreur a brillé et montré tout son talent. Une prestation qui a contraint le sélectionneur anglais Steve Borthwick de réintégrer le joueur dans le groupe pour préparer le match contre la France.

« Marcus est revenu »

Pour son entraîneur aux Harlequins, Tabai Watson, Marcus Smith s’est complétement lâché contre Exeter : « Marcus est revenu. Ce que vous avez vu, c’est un gars qui peut trouver des espaces, courir, passer, ou jouer au pied. Ce que vous avez vu, c’est un chef d’œuvre, le mieux qu’il puisse faire. Il a pris le jeu à son compte. Il s’est comporté comme un patron ». Le coach des Harlequins ne tarit pas d’éloge sur son protégé. « Je crois que c’est ce que Steve Borthwick lui demande non , continue Tabai Watson. Je pense qu’il va revenir en équipe nationale très vite ». La pique est directement envoyée au sélectionneur du XV de la Rose qui avait relâché Marcus Smith durant le week-end. Sans que l’on sache réellement s’il s’agissait d’une punition ou d’un défi pour qu’il se remette dans le rythme de la compétition.

Titulaire contre l’Ecosse, banni ensuite

Jusqu’à présent le Tournoi file sans trop de temps de jeu et de réussite pour Marcus Smith, qui est pourtant annoncé comme la nouvelle pépite du rugby anglais. On le compare d’ailleurs régulièrement avec Romain Ntamack puisqu’ils ont le même poste et le même âge (24 ans). Smith n’est plus le titulaire en 10 avec le XV de la Rose depuis la défaite contre l’Ecosse en ouverture du Tournoi. Depuis cette contre-performance anglaise, son temps de jeu est minime : 9 minutes contre l’Italie, 2 contre le Pays de Galles. Pire, le sélectionneur anglais l’avait sorti du groupe pour le stage à Brighton la semaine dernière. Pour provoquer un choc psychologique chez le joueur ? Peut-être, car Steve Borthwick sait bien que Marcus Smith a tout pour devenir le nouveau maître à jouer de l’Angleterre. Il a d’ailleurs convoqué Marcus Smith parmi le groupe des 33 pour la semaine de préparation au Crunch contre le XV de France. Mais avec la concurrence de Owen Farrel et Gorge Ford, Marcus Smith sera-t-il sur la pelouse de Twickenham samedi pour faire des misères aux Bleus ?