Une star du rugby disjoncte, il menace son adversaire en plein match

La rédaction

Il a cru que le « haka » allait commencer, sauf que non. La star néo-zélandaise du rugby Ardie Savea a complètement disjoncté lors d'un match de Super Rugby opposant son équipe des Hurricanes face aux Rebels. L'international All Blacks a mimé le geste de l'égorgement envers un adversaire, le « Kapa O Pango », fréquemment réalisé par les All Blacks, lors de leur fameux « haka » d'avant match. Un geste qui devrait lui coûter cher.

Le Super Rugby offre des matchs spectaculaires mais n'est pas coutumier de ce genre de gestes. Le numéro 8 des Hurricanes Ardie Savea a complètement disjoncté lors d'un match haché, âpre et physique, remporté par son équipe 39-33. Mais son geste a été plus commenté que la victoire. De nombreux observateurs ont été consternés par cet incident, allant jusqu'à remettre en question l'intégrité sportive et son leadership.

Un passage en commission

L'international néo-zélandais, après visionnage de la vidéo assistance à l'arbitrage, a écopé d'un carton jaune. Mais son geste, la simulation d'un égorgement, n'a pas été apprécié, notamment par le capitaine des Rebels, Reece Hodge qui a déclaré à l'arbitre que Savea « voulait le tuer ». Une situation qui a donné lieu ensuite à une bagarre entre les deux équipes. Le carton jaune ne sera pas l'unique sanction envers Ardie Savea, puisqu'il va comparaître devant la commission de discipline afin de s'expliquer sur son geste. Un comportement que la SANZAAR, responsable du Super Rugby, ne devrait pas prendre à la légère.

Ardie Savea a complètement pété un plomb ce matin contre les Rebels en mimant un égorgement. Le capitaine des Hurricanes a carrément fait le geste de fin du "Kapa O Pango"... En plein match 😳Écopant d'un carton jaune, le All Black s'est excusé depuis 🙏 pic.twitter.com/cuxOefGep2 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 3, 2023

« Je m'excuse pour cela »