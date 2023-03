XV de France : Deux très bonnes nouvelles avant le choc contre l'Angleterre ?

Axel Cornic

L’un des rendez-vous les plus attendus de l’année arrive, avec le Crunch entre la France et l’Angleterre. Un match qui marquera un véritable tournant dans le Tournoi des 6 Nations, puisque les deux nations sont toujours en course pour une hypothétique victoire finale. Mais avec quelles armes Fabien Galthié pourra affronter l’éternel ennemi anglais ?

Ce week-end marque la dernière pause du Tournoi des 6 Nations avant le sprint final, qui va voir le XV de France se déplacer à Twickenham pour y affronter l’Angleterre, avant d’accueillir le Pays de Galles au Stade de France. Une occasion pour les Français de recharger les batteries, puisque la première partie de ce 6 Nations 2023 a fait des dégâts.

Galthié prépare une surprise, un nouvel «ovni» pour le XV de France https://t.co/SnpeZMWKze pic.twitter.com/fdtFbFD6gz — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Qui va remplacer Jelonch ?

Le gros point noir est bien sûr la grave blessure d’Anthony Jelonch, qui sera absent pendant au moins six mois et dont la présence est incertaine pour la Coupe du monde. Pour le remplacer, Fabien Galthié devrait vraisemblablement miser sur un François Cros très performant lors de son entrée en jeu face à l’Ecosse et taulier du XV de France avant quelques gros pépins physiques. On pourrait également voir Sekou Macalou, impressionnant avec le Stade Français et abonné au banc des remplaçants, essayer de saisir sa chance.

Mauvaka et Lucu sont de retour

Mais Galthié pourrait surtout enregistrer quelques retours de taille à des postes clés ! Maxime Lucu et Peato Mauvaka ont en effet fait leur retour dans le groupe France, avec le premier qui s’était installé comme la seule véritable doublure d’Antoine Dupont et le second, qui semblait être devenu un atout essentiel du XV de France. Ces deux retours ne sont pas à prendre à la légère, puisque le numéro 9 de l’UBB pourrait enfin permettre de faire souffler le capitaine tricolore, qui a joué l’intégralité des trois premières rencontres du Tournoi des 6 Nations.