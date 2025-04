Mbappé l’a rendu «malade» ? Il balance !

Alexis Brunet

Les supporters caennais ont surement dû se réveiller avec la gueule de bois ce samedi matin. À cause d’une nouvelle défaite contre Martigues (3-0), leur club est malheureusement officiellement relégué en national. Un fiasco total pour Kylian Mbappé qui détient la formation normande. Après la rencontre, Michel Der Zakarian a notamment affirmé que son équipe était malade.

Visiblement, tout ce que touche Kylian Mbappé ne se transforme pas en or. Vendredi soir, le Stade Malherbe de Caen a été officiellement relégué en National, après sa défaite contre Martigues (3-0), alors que le champion du monde avait acquis le club il y a un peu moins d’un an. Un énorme fiasco qui a provoqué un envahissement de terrain à Michel-d’Ornano.

Der Zakarian s’excuse

Forcément, les Caennais n’en menaient pas large après la rencontre. En conférence de presse, Michel Der Zakarian, le coach du SMC, a tenu à s’excuser auprès des supporters. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On est désolés pour le club, pour nos supporters, pour tous les gens qui travaillent dans ce club. On n’a pas été bons du tout, on fait encore des erreurs défensives incroyables. C’est difficile de gagner les matchs ensuite. On se trucide seul. Il y a des matches comme ça, où les joueurs ne sont pas là au niveau des émotions. On ne peut pas maîtriser ça. »

« L’équipe est malade »

Selon Michel Der Zakarian, le mal est plus profond pour Caen. Son équipe serait malade et, malheureusement, le coach de 52 ans n’a pas réussi à trouver le bon traitement. « Collectivement, on n’a pas été bons. Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’équipe est malade. Je pense que lorsque je suis arrivé, il y avait une possibilité de remplir l’objectif. Mais quand on est dernier comme ça, qu’on fait une saison comme actuellement, c’est qu’il y a beaucoup de manques. » Reste à voir les décisions que prendra Kylian Mbappé, mais en tout cas l’attaquant est particulièrement attendu par les supporters du SMC.