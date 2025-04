Mbappé : «Un phénomène», le Real Madrid s’est trompé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé ne remportera pas la Ligue des Champions. Invisible lors des quarts de finale de la compétition et éliminé par Arsenal, l’attaquant français a été pointé du doigt par la presse espagnole et par plusieurs observateurs. Légende de l’AC Milan, Arrigo Sacchi a pris la défense de Carlo Ancelotti après ce fiasco, chargeant au passage le numéro 9.

Rien ne va plus au Real Madrid. Les partenaires de Kylian Mbappé ne remporteront pas la Ligue des Champions, éliminés par Arsenal cette semaine. Le rendement des Merengue aura été loin d’être suffisant. Quant à l’attaquant français, ce dernier a été vivement critiqué par la presse pour sa double confrontation très compliquée. Dans les colonnes de MARCA, la légende du football italien Arrigo Sacchi a exprimé tout son soutien à Carlo Ancelotti, qui ne devrait pas terminer la saison au Real Madrid.

« Je le considère comme un véritable maître du football »

« Ce qui me rend triste, même si cela fait partie du football, c’est que tout le monde critique Carletto pour son élimination de la Ligue des champions et le blâme pour l’élimination. Ces gens savent-ils qui est Ancelotti ? Savent-ils ce qu’il a gagné ? Je le considère comme un véritable maître du football, non seulement pour ses trophées, mais aussi pour ses qualités humaines. Le Real Madrid devrait y réfléchir à deux ou trois fois avant de se séparer de quelqu’un comme Carletto », a confié l’ancien entraîneur de l’AC Milan.

« Ils ont signé un attaquant qui était censé être un phénomène »

Arrigo Sacchi n’a pas épargné Kylian Mbappé au passage : « Ils ont signé un attaquant (Mbappé) qui était censé être un phénomène, mais il n’a pas joué comme tel. Je connais bien le milieu du Real Madrid et je connais Florentino Pérez car j’ai été directeur technique du Real Madrid. C’est un excellent président, mais il se concentre trop sur les attaquants. Imaginez que pour le convaincre de recruter Sergio Ramos, j’ai dû me battre pendant trois mois, parce qu’il ne s’intéresse même pas aux défenseurs . »