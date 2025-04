58M€ : Catastrophe au Real Madrid

Alexis Brunet

L’été prochain, le Real Madrid devrait mettre le paquet pour renforcer sa défense centrale, un secteur qui a causé beaucoup de problèmes aux Madrilènes cette saison. Le club espagnol aurait déjà quelques pistes, dont Dean Huijsen, qui évolue à Bournemouth. Malheureusement, le joueur de 20 ans devrait rester en Angleterre et rejoindre un club plus huppé contre un chèque de 58M€.

Il y a quelques jours, le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions par Arsenal. Les coéquipiers de Declan Rice se sont imposés 5-1 au cumulé, ce qui met en exergue les difficultés défensives du géant espagnol. Carlo Ancelotti a souvent dû bricoler dans ce secteur cette saison, car David Alaba, Dani Carvajal ou bien Éder Militao ont tous été blessés sérieusement à tour de rôle.

Le Real Madrid piste Dean Huijsen

Après toutes ces difficultés traversées, le Real Madrid pourrait donc décider d’investir dans ce secteur lors du prochain mercato estival. Un profil intéresse particulièrement les dirigeants madrilènes : il s’agit de celui de Dean Huijsen. Ce dernier évolue à Bournemouth et il s’est imposé comme l’un des meilleurs centraux de Premier League, permettant aux Cherries de réaliser une bonne saison. Toutefois, la Casa Blanca est loin d’être la seule formation à penser à l’Espagnol, qui dispose de plusieurs prétendants.

Huijsen devrait rester en Premier League

D’après les informations de Relevo, Dean Huijsen ferait tourner les têtes de nombreux cadors de Premier League. En effet, Manchester United, Chelsea, Liverpool et Tottenham aimeraient bien le récupérer. Le défenseur aurait d’ailleurs décidé de snober le Real Madrid, puisqu’il souhaiterait rester en Angleterre, mais chez une plus grande équipe. Pour le moment, on ne connait pas encore sa destination idéale, mais on devrait y voir plus clair le mois prochain. Ce qui est certain, c’est que son futur acheteur devra s’acquitter d’un chèque de 58M€, soit le montant de sa clause libératoire. Affaire à suivre…