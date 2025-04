Mercato - 80M€ : L’annonce qui va plaire au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’hiver dernier, le PSG vendait définitivement Xavi Simons du côté du RB Leipzig contre 50M€. Un montant auquel il faut ajouter divers bonus, mais également un pourcentage sur le profit de sa prochaine vente. Alors que le club allemand pourrait se séparer du Néerlandais contre 80M€ cet été et que Paris pourrait en profiter, ce dernier a publiquement évoqué son avenir.

Cet été, le mercato estival du PSG pourrait être animé. Car si Paris va chercher à recruter de nouveaux talents pour son effectif, le club de la capitale pourrait dégraisser son effectif. Surtout, le PSG pourrait recevoir de belles sommes grâce aux transferts de ses anciens joueurs comme Hugo Ekitike ou Xavi Simons.

Le PSG pourrait bénéficier du transfert de Xavi Simons

Vendu contre 50M (plus des bonus) l’hiver dernier, le milieu offensif de 21 ans réalise de très belles performances depuis son retour de blessure. Clairement, Xavi Simons attise les convoitises de grands clubs européens comme Manchester United et Liverpool. Le RB Leipzig a fixé son prix à 80M€, une affaire pour le PSG qui conserve un pourcentage à la revente de Xavi Simons.

« J'ai beaucoup de rêves, et le club le sait »

Au micro de Sky ce samedi, le phénomène né en 2003 a d’ailleurs évoqué son avenir. « Je suis encore un jeune joueur, j'ai beaucoup de rêves, et le club le sait. Mais pour l'instant, le plus important pour moi est de bien jouer lors des prochains matchs. Ensuite, nous aurons les matchs internationaux, et après, nous verrons ce qui se passe. » Affaire à suivre pour le PSG donc...