PSG : Le Qatar débarque à Paris !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG affrontait Le Havre en Ligue 1 avec l’ambition de rester invaincu. Le club de la capitale a réussi sa mission puisqu’il s’est imposé sur le score de deux buts à un grâce à des réalisations de Désiré Doué et de Gonçalo Ramos. Pour l’occasion, l’Émir du Qatar était d’ailleurs présent au Parc des princes.

Depuis sa victoire face à Angers, le PSG a déjà mis la main sur le titre en Ligue 1 et il n’a donc plus d’enjeux de ce côté-là. Les Parisiens sont donc obligés de se trouver des nouveaux défis, dont celui de rester invaincus toute la saison, par exemple. Un challenge qui est encore possible, car les joueurs de Luis Enrique se sont imposés face au Havre ce samedi (2-1).

Doué et Ramos buteur

Pour venir à bout du Havre, le PSG a encore une fois pu compter sur Désiré Doué. La révélation parisienne de la saison a inscrit le premier but du match, avant que Gonçalo Ramos ne double la mise à la 50ème minute sur un service de Senny Mayulu. Dix minutes plus tard, c’est Issa Soumaré qui avait réduit le score pour la formation normande.

L’Émir du Qatar présent au Parc des princes

Les joueurs du PSG n’avaient pas intérêt à perdre ce samedi s’ils voulaient rester invaincus, mais également parce que l’Émir du Qatar était présent au Parc des princes. Le propriétaire du club de la capitale ne vient que peu souvent voir les matches de ses protégés et la dernière fois qu’il l’avait fait, c’était à l’occasion du Classique face à l’OM gagné par les Parisiens 4-0 le 24 septembre 2023.