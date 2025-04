OM - Greenwood : Le gros coup de pression

Alexis Brunet

En début de saison, Mason Greenwood empilait les buts avec l’OM et il avait permis au club phocéen de s’emparer de la deuxième place du championnat et de taquiner légèrement le PSG. Mais petit à petit, le joueur de 23 ans a levé le pied et il ne se montre plus aussi efficace. Le Marseillais ne serait plus aussi investi qu’avant et les supporters olympiens ont donc tenu à lui faire passer un message.

Le sprint final est lancé en Ligue 1 et l’OM va tout tenter pour arracher une place en Ligue des champions la saison prochaine. Actuellement, le club phocéen serait directement qualifié pour la C1, car il occupe la deuxième place du championnat, avec un point d’avance sur l’AS Monaco. Toutefois, il ne faudra pas que les Marseillais perdent des points lors des quatre dernières rencontres, face à Brest, Lille, Le Havre et Rennes.

Les supporters s’en prennent à Greenwood et à Luis Henrique

Ce samedi, l’OM a parfaitement géré la réception de Montpellier en s’imposant sur le score de 5-1. Avant la rencontre, les supporters marseillais avaient d’ailleurs des messages à faire passer. Ces derniers avaient déployé une banderole dans les tribunes du Vélodrome : « Greenwood, Luis Henrique, bougez-vous !!! » Les deux attaquants avaient été accusés dernièrement de ne pas en faire assez à l’entraînement et ils sont surtout beaucoup moins efficaces qu’en première partie de saison.

Greenwood auteur d’un doublé

Visiblement, le message a bien été compris par Mason Greenwood. Le joueur de l’OM a inscrit un doublé face au MHSC, avec une ouverture du score sur penalty dès la huitième minute, avant d’inscrire le troisième but des siens à la 67ème minute sur un service d’Amir Murillo. De son côté, Luis Henrique n’a lui pas réussi à se montrer décisif.