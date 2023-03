XV de France : Galthié dans la légende grâce à l’Angleterre ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le XV de France se rend ce samedi à Twickenham pour affronter l’Angleterre, Fabien Galthié et ses joueurs tenteront de mettre fin à leur série sans victoire dans cette enceinte. Historiquement, les Bleus ont toujours galéré à Londres, ils n’ont d’ailleurs gagné que 11 fois sur 51 rencontres.

Samedi après-midi, le XV de France tentera de réaliser l’exploit à Twickenham. Si cette équipe d’Angleterre n’est plus aussi impressionnante qu’il y a quelques années, les Bleus de Fabien Galthié n’ont jamais triomphé dans cette enceinte. Une terre imprenable ou presque puisque depuis 1951, l’équipe de France n’a gagné que onze fois en 51 rencontres. Cette fois-ci, l’occasion semble trop belle pour qu’Antoine Dupont et ses coéquipiers la laissent filer. Même si l’Irlande est bien partie pour réaliser le Grand Chelem, le XV de France croit toujours au titre. Et cela passe par une victoire à Twickenham.

«Je me suis dit que ça allait bien se passer»

Avant d’entrer sur la pelouse, Fabien Galthié parlera forcément à ses joueurs des derniers succès français à Londres. La plus récente date de 2005, presque 20 ans. Une éternité en rugby. Dimitri Yachvili, auteur de six pénalités, avait été le principal artisan d’une victoire obtenue dans la difficulté (18-17). Il s’en souvient encore. « La veille, lors de l'entraînement du capitaine, j'ai cassé mon tee. Un de mes anciens coéquipiers biarrots, Maurice Fitzgerald, est allé m'en acheter un dès l'ouverture de la boutique de la Fédération anglaise, à Twickenham (sourire). J'étais tendu au moment de tenter ce premier but mais heureux qu'il arrive vite (5e). Quand j'ai vu la balle partir avec une trajectoire droite et haute, je me suis dit que ça allait bien se passer… », explique Yachvili pour le journal L’Équipe .

Des victoires étriquées