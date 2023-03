Les trois dernières victoires du XV de France à Twickenham

La rédaction

Rares sont les victoires de l’équipe de France en Angleterre. La dernière remonte à 2007 en match de préparation pour la Coupe du monde. Mais dans le Tournoi des 6 Nations, il n’y en a eu qu’une. C’était en 2005. Les autres remontent au siècle dernier.

La dernière fois que les Bleus ont levé les bras dans le ciel de Twickenham au coup de sifflet final, c’était en août 2007. Une victoire 21-15 à quelques semaines d’une Coupe du monde. Dans le cadre du Tournoi, il faut remonter à 2005. Les Bleus se cassent régulièrement les dents en terre anglaise. C’est pourquoi, même s’ils se présentent exceptionnellement cette année dans la peau du favori, le XV de France de Fabien Galthié réaliserai un immense exploit s’il parvenait à faire tomber le XV de la Rose dans son antre. Difficile, mais pas impossible. D’autres y sont parvenus.

12 février 2005, le festival Yachvili

2005 ne restera pas une année faste pour le XV de France. Seulement deuxième du Tournoi derrière le Pays de Galles, vainqueur du Grand Chelem, les Bleus sont l’objet de nombreuses critiques. Conséquence d’une tournée d’automne 2004 conclu par une démonstration des All Blacks au Stade de France (45-6) et qui avaient pollué pendant de longs mois la tête des tricolores. Mais face à l’Angleterre, le pragmastiqme français a réussi à faire tomber le XV de la Rose. Face aux deux essais anglais, Dimitri Yachvili répond par 6 pénalités. Résultat : les Bleus s’impose 18-17.



Le XV de France 2005 : Elhorga ; Dominici, Traille, Liebenberg, Marlu ; Delaigue, Yachvili ; Chabal, Bonnaire, Betsen ; Thion, Pelous (cap) ; Mas, Bruno, Marconnet.

01 février 1997, Lamaison est tombé sur la rose

97, un très bon millésime pour une équipe de France qui ira glaner le Grand Chelem à l’occasion d’un dernier Tournoi joué au Parc des Princes. C’est aussi l’histoire d’une merveilleuse remontada face aux Anglais. Alors que les Bleus sont menés de 14 points à l’heure de jeu, les Bleus inscrivent deux essais par Leflamand et Lamaison et renverse l’équipe anglaise. Un succès 23-20 que les Bleus doivent à la performance de leur ouvreur, “Titou” Lamaison, auteur de 18 points, dont un essai et un drop.



Le XV de France 1997 : Sadourny ; Leflamand, Lamaison, Glas, Venditti ; Penaud, Carbonneau ; Magne, Pelous, Benazzi (cap) ; Merle, Miorin ; Tournaire, Dal Maso, Califano.

21 février 1987, l’interception de Sella