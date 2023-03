XV de France : Prêt pour le kicking game ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Pour battre l’Angleterre à Twickenham ce samedi, les Bleus devront gagner la bataille du « kicking game ». Autrement dit maîtriser l’occupation et le jeu au pied. Un jeu dont les Anglais sont les spécialistes.

Ne soyez pas surpris, il va pleuvoir sur Londres samedi. De la pluie, oui, peut-être. Des ballons aussi. C’est une tradition anglaise. Quelle que soit la météo, il pleut des ballons. C’est tout l’art du kicking game dont se nourrisse les Anglo-saxons pour occuper le camp adverse avec de grands coups de tatanes millimétrés qui mettent régulièrement les Français sur le « reculoir ». Car les Bleus , eux, sont justement en difficulté sur ces phases de jeu. Samedi à Twickenham, le jeu au pied sera une des clefs du match.

«Les mecs ont envie de me crever» : La punchline de ce joueur du XV de France https://t.co/5dyrdqwJgg pic.twitter.com/pZoQuaq9i8 — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Améliorer les coups de pied de dégagement

Il n’y a pas de recette précise pour battre les Anglais chez eux. D’ailleurs, s’il y en avait une, les Bleus ne la connaissent pas bien, car il faut remonter à 2007 pour se souvenir de la dernière victoire française à Twickenham (21-15). C’était un match de préparation à la Coupe du monde. Pour un match de Tournoi, il faut remonter à 2005. Mais ce dont on est sûr, c’est que les Bleus ne gagneront pas s’ils sont défaillants dans le jeu au pied. Et jusqu’à présent, contre l’Irlande ou l’Ecosse, les Bleus n’ont pas maîtrisé l’occupation. La faute à des sorties de camp trop imprécises ou trop courtes. La conséquence aussi de la pression exercée par les adversaires sur Antoine Dupont, préposé au jeu au pied de dégagement, et dont l’efficacité a été moins importante depuis le début du Tournoi.

Les Bleus prêts pour les chandelles