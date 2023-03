Tombeau du XV de France, attention à la catastrophe pour Galthié

Thibault Morlain

Dans l'optique de remporter le Tournoi des 6 Nations, le XV de France croise les doigts pour que l'Ecosse face tomber l'Irlande, mais en parallèle, les joueurs de Fabien Galthié devront l'emporter face à l'Angleterre, le tout sur la pelouse de Twickenham. Et le déplacement dans le sud de Londres s'annonce relevé pour le XV de France tant l'enceinte britannique fait office de forteresse quasiment imprenable pour les Bleus.

Avec un bilan de deux victoires pour une défaite dans ce Tournoi des 6 Nations 2023, le XV de France peut toujours espérer un titre. Mais cela n'est plus dans les mains des hommes de Fabien Galthié, qui doivent notamment s'en remettre à un faux pas de l'Irlande. Les Bleus doivent eux enchainer les victoires, à commencer lors du prochain match face à l'Angleterre. Chaque année, le Crunch entre Français et Anglais est très attendu et réserve souvent un très joli spectacle. Cette année, le choc se déroule de l'autre côté de la Manche, dans le stade mythique de Twickenham. C'est donc en terres anglaises qu'il faudra s'imposer pour le XV de France et Fabien Galthié. Une mission impossible ?

Galthié n'y arrive pas en Angleterre

Depuis sa prise de fonction à la tête du XV de France, Fabien Galthié affiche un bilan exceptionnel. Lors du Tournoi des 6 Nations, le sélectionneur des Bleus a réussi à s'imposer à Rome, Dublin, Cardiff ainsi qu'à Edimbourg. Mais voilà que Twickenham lui résiste encore et toujours. En effet, pour Galthié, affronter l'Angleterre en Angleterre a jusqu'à présent été toujours synonyme de défaite. Pas de quoi rassurer l'état d'esprit du XV de France à quelques jours de ce Crunch face au XV de la Rose.

L'histoire en défaveur du XV de France

Mais voilà que les problèmes du XV de France à Twickenham ne concernent clairement pas que Fabien Galthié. En effet, dans l'histoire des Bleus, l'enceinte des Anglais est un véritable tombeau pour la sélection tricolore. Se déplacer à Twickenham revient souvent à revenir avec une défaite dans le sac. Depuis 1911, le XV de France ne s'est imposé qu'à 11 reprises seulement en terres anglaises. Et il faut remonter à 2005 pour assister à la dernière victoire des Français sur le sol anglais. A voir maintenant si cette malédiction perdurera ou si le XV de France réussira à réaliser l'exploit de s'imposer à Twickenham lors de cette édition 2023 du Tournoi des VI Nations.