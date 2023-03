Catastrophe au XV de France, le clan d’un joueur se paie Galthié

Arnaud De Kanel

Titulaire indiscutable depuis l'arrive de Fabien Galthié au XV de France, Anthony Jelonch a été victime d'une terrible blessure contre l'Ecosse qui devrait l'éloigner des terrains pendant 6 mois. Plus tôt dans le rencontre, il était sorti sous protocole commotion après un gros choc à la tête. Il n'était pas forcément nécessaire de le faire rejouer. Son père, Jérôme, ne digère pas la décision du staff du XV de France.

Victorieux dans la douleur de l'Ecosse la semaine passée, le XV de France avait connu une après-midi mouvementée. Les coéquipiers d'Antoine Dupont avaient perdu Mohamed Haouas, exclu, et surtout Anthony Jelonch, gravement blessé au genou. Le coup dur s'est rapidement confirmé pour le joueur du Stade Toulousain qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Son absence est estimée à 6 mois et il devrait être trop juste pour disputer la Coupe du monde en septembre prochain. Le rêve d'une vie s'est envolé pour Jelonch qui aurait pu éviter cette blessure. En effet, il était sorti quelques minutes plus tôt après un violent choc à la tête. Certainement pas assez lucide, il s'était arraché pour empêcher un essai écossais et c'est la que son genou a vrillé. Mais pourquoi Fabien Galthié a-t-il pris le risque de le faire revenir sur la pelouse du Stade de France alors qu'il disposait de François Cros et de Sékou Macalou sur le banc ? C'est la question que se pose le père du joueur, Jérôme, pas tendre avec le staff du XV de France. Dans un entretien accordé au Parisien , il a fait part de son incompréhension.

«On aurait pu éviter ce qui est arrivé ensuite»

« Je ne comprends pas, sans l'intervention du médecin de l'équipe de France, l'arbitre n'aurait pas sifflé la faute ni interrompu le match (après le premier plaquage à l'épaule de Gilchrist, NDLR), Fagerson méritait un jaune aussi. Que font les arbitres ? Et qu'a fait le staff du XV de France ? Pourquoi avoir relancé Anthony, sorti pour un protocole commotion, alors qu'on avait deux remplaçants avec François Cros et Sekou Macalou ? J'étais dans les tribunes et j'étais fou. En le laissant se reposer, on aurait pu éviter ce qui est arrivé ensuite », a déploré Jérôme Jelonch. Bien que son fils soit incertain pour la Coupe du monde, il estime qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite.

«Anthony n'a pas besoin du staff du XV de France»