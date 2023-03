XV de France : Galthié a évité une catastophe contre l’Angleterre

Arnaud De Kanel

Le XV de France a déroulé son meilleur rugby pour humilier l'Angleterre ce samedi après-midi à Twickenham. En menant largement à la pause, les Bleus auraient pu vivre un scénario catastrophe. En effet, Fabien Galthié pensait particulièrement à une rencontre du XV de la Rose contre les All-Blacks, qui s'était soldée par un match nul spectaculaire après une nette domination néo-zélandaise lors de la première période.

Battre l'Angleterre est une chose, le faire à Twickenham en est une autre, mais les hommes de Fabien Galthié l'ont fait. Un Antoine Dupont retrouvé et qui a parfaitement rempli son rôle de Ministre de l'Intérieur , un Thomas Ramos irrésistible ou encore un Thibaud Flament en mode rouleau compresseur, tous ont contribué à cette humiliation historique. Avec une avance confortable, les Bleus auraient logiquement pu se faire rejoindre car rien n'est joué avant le coup de sifflet final. Fabien Galthié l'a avoué, il avait en tête une rencontre datant de quelques mois entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, où les Anglais avaient fini par arracher un match nul, portés par leur public. Ce XV de France là était injouable et a résisté en enfonçant le clou en seconde période pour l'emporter 53 à 10. Le sélectionneur ne cache pas sa fierté de l'avoir emporté dans l'antre du rugby.

Les Bleus humilient l’Angleterre dans un Crunch historique https://t.co/J7zZN4Ykcx pic.twitter.com/BspYirN0bu — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

«On voulait sortir LE match»

Présent en conférence de presse, Fabien Galthié a salué la performance remarquable de ses joueurs. « Le match le plus abouti de mon mandat ' Difficile à dire. C’est le 34 ème match de notre histoire. Ici, on voulait sortir LE match. On l’avait décidé. Les choix tactiques que l’on a choisis ont bien fonctionné et on les a mis en grandes difficultés. La pluie, pourtant, aurait pu nous perturber », a déclaré Fabien Galthié dans des propos rapportés par Rugbyrama .

«Je pensais à ce match-là»