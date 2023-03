XV de France : Problème pour Galthié, l'OM s'en mêle

La rédaction

Matthieu Jalibert s'est sérieusement blessé à la cheville lors d'un entraînement avec le XV de France cette semaine. Evidemment forfait pour le Crunch face à l'Angleterre ce samedi, cette blessure pourrait plus grave que prévue. C'est en tout cas l'avis du médecin de... l'Olympique de Marseille, qui se montre pessimiste.

Si la thèse d'une entorse sévère est avérée, Matthieu Jalibert devrait manquer entre six et huit semaines de compétition. En conférence de presse, Raphaël Ibañez avait annoncé la composition du XV de France pour le match face à l'Angleterre, en évoquant la blessure du Bordelais, victime d'une « entorse de la cheville sur la partie antérieure », tout en affirmant son soutien à son joueur. « Nous étions déçus pour Matthieu qui présentait tous les atouts pour aller défier les Anglais samedi. Toutes les blessures sont malheureuses et nous pensons à lui ». Mais pour le médecin de l'OM, Jean-Baptiste Grisoli, cette entorse pourrait être plus grave que prévue.

« Ce n'est pas une simple petite entorse »

Jean-Baptiste Grisoli ne part en terrain inconnu, lui qui a déjà été le médecin du XV de France, sous Philippe Saint-André. Pour le médecin de l'OM, dans des propos accordés à Rugbyrama , la blessure de Jalibert « n’est pas une simple petite entorse de trois semaines. C’est plutôt une entorse ennuyante parce qu’on ne peut pas la strapper comme une entorse lambda. On parle ici de LTFAI (Ligament Tibio Fibulaire Antéro Distal) qui représente le ligament qui tient le tibia et le péroné au dessus du pied. »

« La durée d'absence est d'au moins six semaines »