XV de France : 1,92 m, 147 kg… Voici l’ovni de l’avenir !

C’est un beau bébé de 19 ans qui fait les beaux jours de Perpignan et désormais de l’équipe de France U20. Il se nomme Posolo Tuilagi. Issu d’une grande famille de rugbymen originaire des îles Samoa, son oncle a aussi joué pour l’Angleterre. Lui a choisi le maillot bleu.

Dans la famille Tuilagi, on joue au rugby de père en fils. En comptant aussi les frères, les neveux et les cousins. Le dernier de la lignée se nomme Posolo. C’est le fils d’Henry Tuilagi qui a longtemps fait les beaux jours de l’USAP et de l’équipe nationale des Samoa. A la fin de sa carrière, Henry avait posé ses valises à Perpignan pour s’y installer en famille. Son fils, Posolo Tuilagi est né au Samoa, a vécu outre-Manche jusqu’à ses 4 ans. Mais depuis, c’est un Catalan. Il porte depuis gamin le maillot harlequin et joue désormais pour le XV de France. Il sera titulaire avec les U20 ce vendredi soir, à Bath, pour affronter les Anglais. La patrie de son oncle, Manu Tuilagi, joueur de Sale et du XV de la Rose, mais qui ne jouera pas le Crunch ce samedi en raison d’une suspension.

Posolo, un deuxième-ligne moderne

L’an dernier, en mode bulldozer, Posolo faisait avancer toute son équipe des espoirs de Perpignan à chaque prise de balle. Certaines de ses actions fleurissent déjà sur les plateformes vidéo. Cette année, il collectionne ses premières feuilles de match en Top 14. Le week-end dernier, face à Bayonne, il était titulaire au coup d’envoi et a rapidement démontré tout son potentiel de percussion, obligeant les Bayonnais à venir à deux sur lui pour l’arrêter. Mais Posolo a une autre caractéristique pour un joueur de son envergure et de son poids, c’est qu’il est très mobile et très habile de ses mains. Capable de passe après contact (off-load) en déséquilibre. Il joue debout, et fait vivre le ballon après percussions. Une qualité rare et précieuse pour ses coéquipiers qui s’engouffrent plus facilement dans les brèches qu’il a provoquées.

Première Marseillaise avec les U20

Ce week-end, Posolo va vivre sa première cape avec les U20. Première convocation, première titularisation. « Un honneur pour moi de jouer ce match à l’occasion d’une première cape », a reconnu timidement Posolo à l’Équipe. Son ascension est écrite. Il sera surement un jour à l’échelon au-dessus, avec le groupe du XV de France. Et entrera alors en concurrence avec un autre gros gabarit au même poste. Un certain Emmanuel Meafu. Le Toulousain, d’origine australienne, sera éligible à porter le maillot bleu à la fin de l’année. Avec ses deux-là, incontestablement, le XV de France fera le poids en deuxième-ligne.