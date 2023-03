6 Nations : Avant le Crunch, Fabien Galthié joue au bluff !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le sélectionneur des Bleus ménage le suspens concernant la composition du XV de France qui affrontera l’Angleterre samedi à Twickenham. Et il se sert de l’entraînement collectif ouvert à la presse pour brouiller les pistes.

D’habitude, dès l’entraînement collectif du mardi après-midi, par une déduction simple consécutive aux couleurs des chasubles, le supposé quinze de départ des Bleus est facilement pronostiquable. Les titulaires sont préposés aux chasubles bleues, quand les remplaçants portent une chasuble blanche. Simple. Sauf que ce mardi, l’entraînement collectif n’était pas aussi lisible.

Embrouille au jeu des chasubles

Ce mardi, plusieurs titulaires habituels ne portaient pas la chasuble bleue. Cyril Baille, Gregory Alldritt et Paul Willemse se sont entraînés avec les remplaçants supposés. Alors qu’au contraire, Reda Wardi, Yoan Tanga et Romain Taofifenua étaient vêtus de la tunique bleue des titulaires. Qu’en déduire ? Que Fabien Galthié va complètement changer son équipe pour le Crunch ? Ou simplement que le sélectionneur a involontairement ou non brouillé les pistes, mais qu’il ne faut pas en faire des conclusions trop hâtives ? La dernière option semble plus probable. D’autant que le staff tricolore n’est pas du genre à modifier en profondeur une équipe qui jusque-là apporte de nombreuses satisfactions.

Cros titulaire, Danty sur le banc ?

Si l’entraînement des Bleus a semé le doute, il a aussi révélé quelques enseignements. En l’absence de Uini Antonio et Mohamed Haouas, suspendus, c’est surement le Bordelais Sipili Falatea qui devrait débuter à droite, laissant Dorian Aldegheri sur le banc. De même, pour palier la blessure d’Anthony Jelonch, François Cros, de retour au bon moment, devrait récupérer une place en troisième-ligne. Du côté des trois-quarts, pas de changement en vue. Malgré le retour de Jonathan Danty, Yoram Moefana est susceptible de conserver sa place au centre aux côtés de Gaël Fickou. Mais Danty pourrait quand même figurer sur la feuille de match si le banc des Bleus évolue vers un 5-3 avec 5 avants et 3 trois-quarts, contre un 6-2 auparavant.