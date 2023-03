Rugby : Le tirage au sort du Mondial remis en question

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

World Rugby va se pencher sur un nouveau calendrier du tirage du sort des poules des prochaines Coupes du monde. Jusqu’à présent, le tirage se jouait trois ans avant l’échéance, et ne correspondait pas au classement mondial. Pour 2023, seules deux équipes parmi le top 5 actuel pourront atteindre les demi-finales.

C’est une première incohérence du rugby qui va enfin être corrigée. Dans un rapport paru la semaine dernière, la fédération internationale de rugby annonce qu’elle va enfin se pencher sur le calendrier du tirage au sort des poules des prochaines coupes du monde. Et ce dès la prochaine édition en 2027 en Australie. Ainsi le tirage pourrait n’être joué que quelques mois avant, en fin d’année 2026, contre trois ans avant jusqu’à aujourd’hui. Pour rappel, le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 s’est réalisé en décembre 2020, un an seulement après la Coupe du monde 2019. A cette période-là, la hiérarchie du rugby mondial n’était pas celle d’aujourd’hui.

XV de France : Dupont dénonce un «coup dur» https://t.co/BesLAjoXUY pic.twitter.com/K3FpJ1nbzS — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Un tirage incohérent

Le rugby subit de nombreuses critiques sur sa gestion des événements et des compétitions. A l’image de la Coupe d’Europe de Rugby, renommée Champions Cup, avec désormais des franchises sud-africaines, et dont le calendrier et le système de qualification pour les phases finales restent illisible. La Coupe du monde de rugby n’échappe pas aux critiques elle aussi. Notamment via son système de triage au sort de poules, qui ne colle pas avec le classement mondial de world rugby. Car au contraire des autres sports collectifs, en rugby les douze meilleures nations mondiales sont automatiquement qualifiées pour la Coupe du monde. Reste juste à savoir dans quel chapeau elles vont être avant le tirage au sort.

Des poules de la mort

Pour la Coupe du monde 2023, le tirage ayant eu lieu trois ans auparavant, certaines poules se retrouvent plus concurrentielles que d’autres. Pour exemple, l’Ecosse qui n’était pas dans sa meilleure période en 2020, était donc dans le chapeau 3, et se retrouve dans la même poule que l’Irlande et l’Afrique du Sud. Conclusion, 3 des 5 meilleures nations mondiales actuelles sont dans le même groupe. Et seulement 2 pourront se qualifier pour les quarts de finale. A l’inverse, le Pays de Galles, qui était tête de série en 2020, pointe actuellement à la 10e place au classement mondial, l’équivalence d’un chapeau 3. Au final donc, en comptant que la France (2e au classement mondial) et la Nouvelle-Zélande (3e) sont également dans le même groupe, seules deux équipes parmi le top 5 actuel pourront atteindre les demi-finales en 2023.