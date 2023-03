Le Crunch, le match charnière de l’hiver du XV de France 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le résultat de samedi à Twickenham donnera déjà la tendance du bilan que tireront les Bleus à l’issue du Tournoi. Vainqueurs, ils pourront théoriquement viser la place de dauphin de l’Irlande et préparer la Coupe du monde sereinement. En cas de défaite en revanche, une petite remise en question sera à l’ordre du jour. Et le moral au fond des chaussettes à 6 mois du Mondial.

Dans les colonnes du Midi Olympique cette semaine, Dimitri Yachvili a bien résumé la situation : « Quand l’équipe de France gagne à Twickenham, c’est toujours un Tournoi réussi ». L’ancien demi-de-mêlée du XV de France faisait partie de la dernière équipe vainqueure en Angleterre lors du Tournoi 2005. Il connaît l’importance d’un succès outre-manche, et l’influence que cela peut avoir sur le bilan de la compétition. « Posons-nous la question dans l’autre sens, suggère l’ancien biarrot : le Tournoi des Bleus sera-t-il raté en cas de défaite ? Tout dépendra de la physionomie de la rencontre. Mais au regard du niveau de jeu affiché par les Anglais, cette équipe de France a réellement la capacité de s’imposer samedi à Twickenham », explique Yachvili. Autrement dit, au regard du niveau du XV de la Rose, si les Bleus ne gagnent pas samedi, ils n’y gagneront jamais.

Gagner pour mieux se projeter vers le mondial

« Gagner en Angleterre, ce n’est jamais anecdotique , précise Dimitri Yachvili. Mais battre l’Angleterre sur sa pelouse n’est pas non plus un aboutissement. Dans la ligne de mire, il y a tout de même le mondial ». L’échéance suprême arrive à grands pas et les Bleus ont encore besoin de capitaliser de la confiance avant le grand événement. D’autant qu’il ne reste que deux matchs avant le prochain rassemblement fin juin dans la perspective du mondial. Ainsi, une victoire à Twickenham permettrait au XV de France de continuer de surfer sur une vague positive, et préserveraient leur deuxième place mondiale. Fabien Galthié pourra donc continuer de s’appuyer sur une ossature qui maintes fois donné satisfaction, y compris pour conquérir une prestigieuse victoire sur la pelouse de Twickenham, là où peu de générations ont triomphé.

Les risques d’une défaite