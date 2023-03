Cauchemar pour un joueur du XV de France, Galthié tient son remplaçant

Pierrick Levallet

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Anthony Jelonch manquera plusieurs mois de compétition. Fabien Galthié va donc devoir lui trouver un remplaçant avant d'affronter l'Angleterre ce samedi pour son quatrième match du Tournoi des 6 Nations. Et le sélectionneur du XV de France a peut-être déjà une solution en tête.

Quatrième à égalité avec l’Angleterre et l’Ecosse, le XV de France a perdu un élément précieux dans la bataille face au XV du chardon le 26 février dernier. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Anthony Jelonch manquera la fin de la compétition. Le troisième ligne du Stade Toulousain a été opéré ce lundi avec succès et sera indisponible quelques mois. Fabien Galthié devra donc lui trouver un remplaçant pour le choc face à l’Angleterre ce samedi. Et il a peut-être déjà trouvé la solution.

XV de France : Fabien Galthié contrarié par ce gros transfert ? https://t.co/iw0PQ9t26n pic.twitter.com/5aECUQfvL6 — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Cros pour remplacer Jelonch contre l’Angleterre ?

En effet, Orange Sports indique que François Cros pourrait être le remplaçant d’Anthony Jelonch contre l’Angleterre. Coéquipier de l’international français au XV de France et au Stade Toulousain, le joueur de 28 ans était d’ailleurs un solide troisième ligne avec la sélection avant de se blesser. Fabien Galthié devrait, en toute logique, lui accorder sa confiance pour remplacer Anthony Jelonch. Et François Cros entend bien en être digne.

«On m'a fait confiance dès mon retour, à moi d'en être digne»