6 Nations : Les problèmes s’enchainent pour le XV de France

A seulement quelques mois de sa Coupe du monde et en plein Tournoi des 6 Nations, le XV de France enchaine les blessés avec notamment Anthony Jelonch, gravement blessé au genou et out pour au moins six mois. Cela poussé Fabien Galthié à se creuser la tête pour trouver un groupe afin d’affronter l’Angleterre, dans le gros choc de l’avant-dernière journée du 6 Nations.

C’est une inquiétude qui grandit, alors que le XV de France semble destiné à remporter sa première Coupe du monde sur son territoire, à l’automne prochain. Les cadres de Fabien Galthié semblent de plus en plus fatigués et certains comme Antoine Dupont ne sont pas ménagés, en club comme en sélection.

La blessure de Jelonch aurait pu être évitée

Cela a peut-être entrainé quelques blessures et c’est notamment le cas avec Anthony Jelonch, forfait pour le reste de la saison et même en danger pour la Coupe du monde. Blessé aux ligaments croisés du genou, le troisième-ligne va beaucoup manquer à Galthié, mais certains pensent que cela aurait pu être évité. « Pourquoi avoir relancé Anthony, sorti pour un protocole commotion, alors qu’on avait deux remplaçants avec François Cros et Sekou Macalou ? » a confié le père du joueur, dans les colonnes du Parisien . « J’étais dans les tribunes et j’étais fou. En le laissant se reposer, on aurait pu éviter ce qui est arrivé ensuite ».

Les forfaits se multiplient

La malédiction se poursuit, puisque Dylan Cretin était censé remplacer au moins numériquement Jelonch dans le groupe tricolore, mais il a finalement dû déclarer forfait lui aussi. Ainsi, Fabien Galthié a décidé d’appeler Alexandre Roumat du Stade Toulousain... qui s’est également blessé ! Il n’est pas le seul, puisque Julien Delbouis est également forfait pour la rencontre face à l’Angleterre et sera remplacé par Thomas Darmon de Montpellier, en espérant que le clavaire ne va pas se poursuivre pour le XV de France.