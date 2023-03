Fabien Galthié se lance un défi historique avec le XV de France

Axel Cornic

Alors que la Coupe du monde débute dans seulement quelques mois, le XV de France va affronter un défi de taille ce samedi, avec le choc face à l’Angleterre à Twickenham. Un match très important, puisque les Bleus n’ont plus gagné sur les terres anglaises dans le Tournoi depuis 2005... et une prestation éblouissante d’un certain Dimitri Yachvili.

« Ils sont plusieurs dans le staff à avoir déjà gagné dans ce stade mythique »

Dans les colonnes du Midi Olympique , l’ancien bourreau de l’Angleterre s’est exprimé au sujet de ce choc qui approche dans le Tournoi des 6 Nations 2023. « Gagner en Angleterre, ce n’est jamais anecdotique. Fabien Galthié le sait parfaitement. Ils sont plusieurs dans le staff à avoir déjà gagné dans ce stade mythique. C’est une fierté, un honneur » a expliqué l’ancien demi de mêlée. « Aujourd’hui, son staff et ses joueurs sont formatés pour la gagne. Peut-être encore plus à l’approche de la Coupe du monde ».

« Gagner en Angleterre c’est d’abord une étape pour avoir encore une chance de remporter le Tournoi »