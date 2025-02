OM : «C’est terrible», France 98 annonce une tragédie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 1998 et ancien joueur de l'OM, Christophe Dugarry s'en est pris à Pablo Longoria après son craquage intervenu samedi soir, après la rencontre face à l'AJ Auxerre. Selon lui, les accusations du dirigeant marseillais mettent en danger les arbitres, notamment ceux qui officient dans le football amateur.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Très critique envers l’arbitrage, Pablo Longoria a laissé éclater sa colère après l’expulsion de Derek Cornelius face à l’AJ Auxerre samedi soir. Fou de rage dans les couloirs du stade, le président de l’OM a crié à la corruption, avant de parler de la Ligue 1 comme « un championnat de merde ». Avant de passer devant la commission de discipline de la LFP, Longoria a fait son mea-culpa ce lundi. Pas suffisant pour atténuer la colère de Christophe Dugarry.

« C’est terrible pour le football français »

« Quand tu fais un mea culpa et que tu dis quand même que l’arbitrage ne va pas, qu’il y a trop d’erreurs… Non, ce n’est pas la vérité. Parce qu’en plus, ce qu’il dit sur ce qui s’est passé à Auxerre, c’est faux et archifaux. Il y a une accumulation de quoi? Quand le président de l’OM, le club le plus populaire de France dit des choses comme ça, c’est terrible pour le football français » a confié le champion du monde 1998.

Des arbitres en grand danger

Car selon lui, ces propos mettent une cible sur le dos des arbitres, notamment ceux qui officient dans le milieu amateur et qui s’exposent à la violence. « Le message que tu envoies au foot amateur, quand tu lis tous les week-ends dans les journaux des rixes, des bagarres d’arbitres, des bagarres de joueurs… J’accepte les excuses de Longoria. Mais qu’il garde dans un coin de sa tête que ce qu’il a fait pour le football amateur, tout ce qu’il va se passer le week-end prochain, quand des amateurs vont se permettre d’insulter l’arbitre comme il l’a fait, ce sera de sa faute. Rien ne justifie ce qu’il a dit et ce qu’il a fait » a déclaré Duga sur RMC.