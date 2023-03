XV de France : Son calvaire est terminé, il annonce la couleur

La rédaction

La blessure d’Anthony Jelonch va rebattre les cartes pour la troisième-ligne du XV de France, à seulement quelques mois de la Coupe du monde. Si la concurrence est féroce avec notamment Sekou Macalou ou encore un Cameron Woki polyvalent, c’est François Cros qui pourrait prendre la place de son coéquipier en club, après avoir été obligé de la laisser vacante à cause d’une blessure au genou.

Le 8 septembre 2023 va débuter la Coupe du monde en France et les places commencent à devenir rares. Connu pour ne pas trop modifier son XV type, Fabien Galthié va tout de même avoir quelques maux de tête au cours des prochains mois et la récente blessure d’Anthony Jelonch ne va rien arranger.

«Arrête d'être gentil» : L'étonnante demande du XV de France à ce joueur https://t.co/NTMFiSDMdb pic.twitter.com/9wImNffC26 — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Au moins six mois pour Jelonch

Car le troisième-ligne du Stade Toulousain était devenu un titulaire incontournable du XV de France, avec un rôle tout particulièrement important dans la phase défensive. Sa blessure au genou contractée face à l’Ecosse va le tenir éloigné des terrains pendant six mois au minimum et si tout peut encore se passer, certains ont des doutes concernant une totale récupération pour la Coupe du monde.

« On m'a fait confiance dès mon retour, à moi d'en être digne »