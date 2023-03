«C'est fini» : Il prédit le pire pour le XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le XV de France sera à Twichenham pour défier l'Angleterre dans un crunch sous tension. Et pour cause, c'est probablement la dernière chance des deux nations pour tenter de concurrencer l'Irlande, qui domine le Tournoi des 6 Nations cette année. En conférence de presse, Paul Willemse assure même que c'est une finale.

Tombeur de l'Italie (29-24) et de l'Ecosse (32-21), mais battu en Irlande (19-32), le XV de France sera à Twichenham samedi dans un match qui s'annonce déjà crucial pour la suite du Tournoi des 6 Nations. Et pour cause, les Bleus sont à égalité de points avec les Anglais, et le perdant de ce match sera éliminé de la course à la victoire finale. En cas de défaite, l'Irlande sera effectivement hors de portée avant la dernière journée qui verra le XV de France recevoir le Pays de Galles.

«Si on perd, c’est fini»

Et Paul Willemse est conscient de la situation et annonce ainsi la couleur en conférence de presse : « On n’a jamais gagné là-bas (sous l’ère Galthié, NDLR), ce sera un gros défi: si on perd, c’est fini donc on va le préparer comme une finale. C’est le match le plus important… pour l’instant ». Gaël Fickou de son côté est plus optimiste, tout en ayant conscient de la tâche qui attend le XV de France qui n'a plus gagné à Twichenham depuis 2007.

«Tout est possible»